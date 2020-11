Présidentielle américaine : Kanye West reconnaît sa défaite et pense à 2024

publié le 04/11/2020 à 10:15

Avec un suspense insoutenable et des enjeux économiques et sociaux considérables, on aurait presque oublié la candidature fantaisiste de Kanye West. Pourtant, le mari de Kim Kardashian était un des vrais candidats de cette course électorale. Si le rappeur n'avait pas de bulletins à son nom dans tous les États du pays, de nombreux Américains ont eu l'opportunité de voter pour lui.

Plusieurs milliers de citoyens ont voté pour lui et Kanye West a voté pour lui-même tout naturellement. "Aujourd'hui je vote pour la première fois lors d'une élection américaine. J'ai voté pour quelqu'un qui m'inspire vraiment confiance... Moi !", a-t-il tweeté le jour du vote. Mais cette candidature ne représentait qu'une minuscule goutte d'eau dans l'océan de bulletins que l'on continue de compter ce mercredi 4 septembre au matin.

Le 4 novembre, Kanye West a publié une photo où on pouvait le voir sourire dans l'obscurité devant une grande carte des États-Unis qui affichait les résultats provisoires de l'"Election night" de 2020. "Aidez-moi, KANYE 2024", tweetait le rappeur. Kanye West a expliqué à l'animateur Joe Rogan qu'il se voyait "complètement gagner l'élection en 2024, peut être pour le camp démocrate".