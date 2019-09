publié le 25/09/2019 à 18:16

C'est une affaire majeure qui secoue la vie politique américaine. Visé par une procédure de destitution, engagée le 24 septembre par le camp démocrate, le président Donald Trump a, comme promis, révélé la transcription de son échange polémique avec le chef d'État ukrainien Volodomyr Zelensky. Donald Trump est accusé d'avoir demandé à son homologue de se renseigner sur le fils de Joe Biden, le probable candidat démocrate pour l'élection présidentielle de 2020, dans le but de nuire à celui-ci.

L'affaire remonte à 2016. Hunter Biden travaillait pour une société gazière ukrainienne, Burisma Holdings, alors que son père gouvernait les États-Unis au sein de l'administration Obama. Un procureur ukrainien avait engagé une enquête sur l'entreprise qui employait Hunter Biden. Le magistrat a ensuite été limogé avant la fin de la procédure, accusé de corruption.

Joe Biden avait demandé son licenciement, soutenu par l'Europe et les organisations internationales. Le camp républicain suspecte l'ancien vice-président de Barack Obama d'avoir agit pour protéger son fils. Ce dernier n'a pourtant jamais été inquiété dans l'affaire.



Beaucoup de gens veulent en savoir plus sur le sujet Donald Trump Partager la citation





La transcription de l'échange téléphonique, publiée par la Maison Blanche, révèle que Trump a bel et bien demandé à son homologue Volodomyr Zelensky de faire son nécessaire pour obtenir de possibles informations compromettante sur le sujet. "On parle beaucoup du fils de Biden et du fait que Biden ait arrêté l'enquête et beaucoup de gens veulent en savoir plus sur le sujet, donc cela serait formidable si vous pouviez vous pencher dessus", a-t-il déclaré lors de l'échange, le 25 juillet dernier.

Le prochain procureur général "examinera la situation, spécifiquement la société que vous avez mentionné", lui a répondu le président ukrainien. Donald Trump a ensuite proposé à Volodomyr Zelensky de travailler en coopération avec son avocat Rudy Giuliani, "un homme très respecté" et avec le ministre américain de la Justice, Bill Barr, précisant que les deux juristes vont se mettre en contact avec lui prochainement.

Plus tard dans la conversation, le chef d'État américain a invité Zelensky à la Maison Blanche, en ajoutant que : "Les États-Unis ont été très très bons pour l'Ukraine et je ne dirais pas que ça a forcément été réciproque". Il lui a également signifié que la tentaculaire enquête, aujourd'hui bouclée, sur l'ingérence russe lors de la présidentielle 2016 avait trouvé des ramifications en Ukraine.

