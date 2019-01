publié le 24/01/2019 à 10:59

La première puissance économique mondiale fonctionne au ralenti depuis plus d'un mois. En pleine période de "shutdown", deux votes sont prévus ce jeudi 24 janvier au Congrès, mais a priori aucun des deux ne devrait dénouer la crise. Un contexte difficile alors que la relation entre Nancy Pelosi et Donald Trump se tend.

La semaine dernière, la présidente démocrate de la Chambre, avait annoncé au président américain qu’il ne pourrait pas prononcer son discours annuel sur l’état de l’Union prévu le 29 janvier prochain, tant que l’administration sera gelée. Après quelques piques écrites envoyées par mail ou sur Twitter, Donald Trump a finalement annoncé qu'il prononcerait son discours une fois l’administration rouverte.



L’avenir de la présidence Trump est plus que jamais en jeu. Normalement, lorsque le parti républicain et son homologue démocrate engagent une bagarre budgétaire qui entraîne une paralysie de l’état fédéral, c’est un pari : lequel va être perçu comme responsable par l’opinion publique américain ?

Trump est en chute libre dans les sondages

Selon la majorité des sondages américains, c'est Donald Trump qui dévisse. La cote de popularité du président américain est retombée presque à son plus bas niveau d’il y a plus d’un an. Même une partie de son socle électoral, d’ordinaire très solide, semble penser que sa politique n'est plus à la hauteur de ses espérances.

Et pourtant, Donald Trump ne veut pas lâcher. Son directeur de cabinet a même demandé aux directeurs d’administration de regarder quelles seraient les conséquences si la période de "shutdown" durait jusqu’en mars ou en avril, donc plus de trois mois. Tout cela pour la simple et bonne raison que son projet de mur à la frontière mexicaine est le totem de son élection victorieuse, sa promesse la plus symbolique. C’est sur l’immigration qu’il a lancé sa campagne, et qu’il a gagné.



Et il y a autre chose : toute sa vie il a construit son image autour de ses talents de négociateur. Le livre qui l’a rendu célèbre dans les années 80 s’intitulait "L’Art du Deal". Il y décrivait sa stratégie : imposer sa force pour déstabiliser l’adversaire, et l’obliger à négocier. Au fond c’est ce qu’il fait avec les Chinois sur le commerce, avec les Européens sur l’OTAN sur beaucoup de sujets.



Sauf qu’il n’est plus en position de force depuis que les démocrates tiennent la Chambre des représentants. Nancy Pelosi ne se laisse pas intimider et fait front. Elle sait que, si elle cède sur ce sujet, même avec un solution de compromis équitable, le président utilisera la même méthode pour d’autres projets.