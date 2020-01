Crash en Iran : la responsabilité des iraniens fait la Une au Canada

publié le 11/01/2020 à 09:18

"Breaking news" comme on dit outre-Atlantique. Les médias canadiens n'ont pas hésité à arrêter leur programme quand l'Iran est passé aux aveux à propos du crash de l'avion ukrainien qui a tué 176 personnes, dont 57 ressortissants irano-canadiens. L'armée reconnaît avoir touché l'avion par erreur.

L'état-major des forces armées iraniennes évoque une erreur humaine. Le Boeing 737 d'Ukraine Airlines a été pris pour un avion hostile. À cette heure-là, la DCA (défense contre l'aviation) iranienne s'attendait à des répliques de la part des Américains qui venaient de subir en Irak une salve de missiles de la part des Iraniens.

L'avion de ligne qui venait de décoller de Téhéran avait dû survoler une zone située à proximité d'un site militaire sensible tenu par les Gardiens de la révolution. Le tir est probablement accidentel. Depuis quelques jours, des vidéos et des images radars montraient la trace d'un missile solaire dans la nuit du ciel de Téhéran, une trace lumineuse suivie d'une explosion au nord de la capitale iranienne, là où l'on a retrouvé les débris du Beoing 737-800.

Face aux éléments de plus en plus précis et alors que plusieurs équipes internationales arrivaient à Téhéran pour examiner les boîtes noires, les Iraniens ont fini par reconnaître l'évidence. Les responsables vont être traduits en justice promet le président Rohani. Mais le ministre iranien des Affaires étrangères estime lui toutefois que cet accident est la conséquence de l'aventurisme des États-Unis qui avaient assassiné le général Soleimani quelques jours plus tôt.

Les premiers tweets de Donald Trump aux États-Unis sont attendus, ainsi que les premiers commentaires de l'Élysée.

À écouter également dans ce journal

Climat - Emmanuel Macron a dialogué avec les 150 participants de la Convention Citoyenne sur le climat. Ce sont eux prochainement qui vont devoir faire des propositions à l'exécutif en termes d'environnement et d'écologie. Les échanges ont été cordiaux, entre dialogues et promesses. Les 150 tirés au sort ont mis la pression sur le chef de l'État. "Plus c'est précis, clair, détaillé, plus ça peut être sans filtre" a répondu Emmanuel Macron. Les conclusions de cette convention seront rendues après les municipales.



Violences policières - Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour violences volontaires après la diffusion d'une vidéo devenue virale. Les images tournées pendant la manifestation de jeudi 9 janvier montrent un face à face tendu. Un policier écarte violemment plusieurs manifestants avec sa matraque puis un deuxième surgit et tire avec son LBD à moins de deux mètres. Plusieurs personnes sont touchées et s'écroulent au sol alors que les policiers continuent leur progression. L'enjeu de l'enquête sera de déterminer si ce tir était justifié ou non, dangereux ou non, alors qu'il n'existe pas de distance minimale officielle pour ces tirs de LBD. Aucune plainte n'a été déposée de la part des manifestants touchés.



Amazon - Dans l'Oise, à Senlis, un site Amazon va voir le jour avec 500 emplois à la clé. "C'est très appréciable pour Senlis" confie la maire de la ville, Pascale Loiseleur, "et appréciable aussi pour tout le bassin d'emploi de la région." Elle ajoute qu'il s'agit d'emplois "en CDI et sur différents types de postes. Ce sont plutôt les responsables d'équipes, les techniciens, mais il y a également les fonctions support avec des informaticiens, des personnes dans les ressources humaines (...)" qui sont recherchées.