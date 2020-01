et Cassandre Jeannin

publié le 10/01/2020 à 08:22

Jean-Yves Le Drian se rendra ce vendredi à Bruxelles pour une réunion Iran/Irak après les tensions avec les États-Unis. Un tir de missile iranien serait à l'origine du crash du Boeing 737 près de Téhéran survenu mercredi 8 janvier qui a fait 176 morts, selon Justin Trudeau.

"Il faut saluer le drame, les victimes et les familles de ces 176 passagers" et "faire part de nos condoléances aux autorités concernées", réagit le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères sur RTL.

"Concernant les origines de ce crash, le premier ministre canadien a fait savoir au président Macron hier soir qu'il avait des éléments laissant à penser que cela pourrait être d'origine non accidentelle, un tir de missile éventuel, indique le chef de la diplomatie française. C'est à vérifier", ajoute-t-il.

La France est disponible pour contribuer à l'expertise nécessaire Jean-Yves Le Drian Partager la citation





"Notre position, celle qu'a évoqué le président de la République, c'est de faire en sorte que toute la vérité soit faite. Il faut avant les spéculations établir la vérité dans les conditions de transparence les plus totales, solliciter les autorités iraniennes pour qu'elles le fassent. La France est disponible pour contribuer à l'expertise nécessaire. Avant de prendre position, il faut une clarté totale sur ce qu'il s'est passé", affirme Jean-Yves Le Drian.