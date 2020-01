Les drapeaux américain et israélien piétinés samedi 4 janvier à Bagdad

et AFP

publié le 04/01/2020 à 13:03

"Mort à l'Amérique". Des milliers d'Irakiens dont des dirigeants de l'Etat ont participé samedi 4 janvier à Bagdad aux obsèques du puissant général iranien Qassem Soleimani tué dans un raid américain en Irak, qui fait redouter une nouvelle escalade entre l'Iran et Etats-Unis.

Massée autour des cercueils du général iranien, de son lieutenant irakien et des huit autres victimes, une dense foule s'est rendue dans le quartier chiite de Kazimiya à Bagdad et a scandé : "Mort à l'Amérique".

Le Premier ministre démissionnaire irakien Adel Abdel Mahdi, Hadi al-Ameri, patron des pro-Iran au Parlement, Faleh al-Fayyadh, chef officiel du Hachd, l'ex-Premier ministre Nouri al-Maliki et des chefs de factions chiites étaient présents aux obsèques.

Les 10 corps devaient être ensuite acheminés à Kerbala et Najaf, deux villes saintes chiites plus au sud, pour des dernières prières avant l'enterrement de Mouhandis et le transfert en soirée du corps de Soleimani en Iran.

Plus de 3.000 soldats américains déployés

Craignant des représailles à la suite de cette attaque, la coalition internationale antijihadistes emmenée par les Etats-Unis a réduit ses opérations et renforcé la sécurité de ses bases en Irak.

Quelques heures après le raid vendredi qui a également coûté la vie à un commandant irakien des paramilitaires pro-iraniens du Hachd al-Chaabi, les Etats-Unis ont annoncé le déploiement de 3.000 à 3.500 soldats supplémentaires dans la région pour renforcer la sécurité des soldats et diplomates américains.

Avant l'aube, un nouveau raid a visé au nord de Bagdad un convoi du Hachd al-Chaabi, a annoncé la télévision d'Etat, en accusant les Etats-Unis. Il y a eu "des morts et des blessés", a assuré le Hachd. Un porte-parole de la coalition antijihadistes emmenée par les Etats-Unis a assuré à l'AFP qu'"aucun raid américain ou de la coalition n'avait eu lieu".

"Une dure vengeance au bon endroit et au bon moment"

Téhéran a promis "une dure vengeance au bon endroit et au bon moment" après la mort de Soleimani, chef de la Force Qods des Gardiens de la révolution, chargée des opérations extérieures d'Iran. L'attaque, qui suscite un fort sentiment anti-américain en Irak, a tué au total 10 personnes, cinq Irakiens et cinq Iraniens.



Qassem Soleimani sera enterré mardi dans sa ville natale de Kerman (centre) à l'issue de trois jours de cérémonies d'hommage en Iran.