Covid-19: le couple Macron souhaite un "prompt rétablissement" aux Trump

publié le 03/10/2020 à 00:23

Emmanuel Macron et son épouse Brigitte ont adressé vendredi 2 octobre 2020 un message d'"amitié" et souhaité "un prompt rétablissement" à Donald et Melania Trump, testés positifs au nouveau coronavirus, a annoncé l'Élysée. Dans ces deux messages en anglais, les Macron "ont tous deux témoigné leur amitié et souhaité un prompt rétablissement aux Président et à la Première dame des États-Unis", a précisé la présidence. "Restez fort", conclut le mot d'Emmanuel Macron à Donald Trump.

Donald Trump a annoncé dans la nuit de jeudi à vendredi qu'il avait été testé positif à la Covid-19, tout comme sa femme Melania, et qu'il se mettait en quarantaine. "Ce soir, la Première dame et moi-même avons été testés positifs au Covid-19", a tweeté le président de la première puissance mondiale, âgé de 74 ans. "Nous allons entamer notre quarantaine et le processus de rétablissement immédiatement. Nous nous en sortirons ENSEMBLE!", a-t-il ajouté.

"Le président et la Première dame vont tous les deux bien"

Dans un courrier rendu public par l'exécutif américain, le médecin de la Maison-Blanche a précisé qu'il s'attendait à ce que le président continue d'exercer ses fonctions "sans perturbations" et qu'il resterait à la Maison-Blanche pendant sa "convalescence". "Le président et la Première dame vont tous les deux bien", a précisé le Dr Sean Conley dans ce bref courrier.

La Maison-Blanche a dans la foulée annoncé l'annulation d'un déplacement en Floride prévu vendredi pour un meeting de campagne à l'approche de l'élection présidentielle du 3 novembre.