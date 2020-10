Trump positif à la Covid-19 : qui est infecté dans son entourage ?

Donald Trump, Melania Trump et leur fils Barron, le 18 août 2019.

AFP

publié le 02/10/2020

Dans la nuit du 1er au 2 octobre, le président américain Donald Trump a annoncé qu’il avait été testé positif au coronavirus, de même pour son épouse, Melania. "Ce soir, la Première dame et moi-même avons été testés positifs au Covid-19", a-t-il tweeté. D’autres personnes dans l’entourage proche du milliardaire ont été diagnostiquées positives ou négatives. Le point sur la situation.

Vendredi 2 octobre, la Maison Blanche indiquait que le fils du couple présidentiel Barron, âgé de 14 ans, "a été testé négatif". "Toutes les précautions sont prises pour s'assurer qu'il soit en sécurité et en bonne santé", a précisé Stephanie Grisham, porte-parole de la First Lady.

Les tests réalisés par le vice-président Mike Pence, son épouse et le secrétaire d’État Mike Pompeo se sont eux aussi révélés négatifs. "Le vice-président Pence est en bonne santé et souhaite un bon rétablissement aux Trump", a déclaré sur Twitter le porte-parole du vice-président, Devin O’Malley.

Une proche conseillère de Trump testée positive

En revanche, la proche conseillère de Donald Trump, Hope Hicks, a été testée positive avant le président, a confirmé jeudi la Maison Blanche. Cette dernière avait voyagé mardi avec Donald Trump pour se rendre au débat avec le rival démocrate Joe Biden à Cleveland dans l’Ohio. Mercredi, elle s'était rendue dans le Minnesota pour un meeting de campagne aux côtés du milliardaire.

Des journalistes ont rapporté que des proches du président ne portaient pas de masque "alors qu'ils assistaient au premier débat présidentiel", détaille le Figaro.

Des "symptômes légers"

Donald Trump et son épouse Melania ont été placés en quarantaine : Mark Meadows, chef du cabinet présidentiel, a précisé que le président présentait des "symptômes légers" et qu'il gardait "bon moral". Melania Trump a elle aussi indiqué qu'elle se sentait "bien".

Le président "a non seulement bon moral mais il a aussi beaucoup d'énergie", a-t-il ajouté, se disant "optimiste" sur un "rétablissement rapide" du milliardaire. Une situation sanitaire qui pousse toutefois le Républicain à stopper sa campagne à 32 jours de l'élection présidentielle.

M. Meadows a par ailleurs précisé avoir testé négatif tout comme Jared Kushner, gendre et conseiller de Donald Trump : il a toutefois rappelé s'attendre à d'autres cas positifs à la Maison Blanche.

Un traçage des cas contacts en cours

La Maison Blanche a indiqué de son côté qu’elle procédait actuellement au traçage des cas contacts. "Le traçage des cas contacts est en cours et les recommandations nécessaires seront faites", a déclaré Judd Deere, porte-parole de l'exécutif américain.



Selon les derniers bilans officiels, l’épidémie de coronavirus a fait plus de 207.000 victimes alors que près de 7 millions de cas ont été recensés aux États-Unis, pays le plus endeuillé.