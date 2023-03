Couronnement de Charles III : itinéraire d'un enfant gâté ?

Il est sans doute le souverain le mieux préparé du monde. 53 ans après avoir été intronisé prince de Galles, Charles est devenu roi le 8 septembre 2022 à la mort de sa mère, Elizabeth II. Une responsabilité dont il est conscient depuis son plus jeune âge.

On imagine souvent que ce petit prince né avec une cuillère en argent dans la bouche, qu'il a été le plus choyé des enfants… rien de tel. Mal-aimé, harcelé à l’école, poursuivi par la presse et sans cesse mis à l’épreuve, l’enfance du roi Charles n'a rien d’une sinécure.

Dès Noël 1949, alors qu’il n'a que un an, Elizabeth, qui n'est encore que princesse, rejoint son époux en poste à Malte, laissant Charles au soin de ses nourrices et de sa grand-mère, la reine, avec laquelle il entretiendra, jusqu’à son décès à l’âge de 100 ans, une relation particulièrement tendre.



Une naissance difficile

Lorsque Charles naît le 14 novembre 1948, il est chaleureusement accueilli. La minute où il pousse son premier cri, vers 21h14, le prince Charles Philip Arthur George appartient déjà au public.



Dès l’annonce de cette naissance, les foules se massent devant Buckingham, tandis que les traditionnels coups de canons sont tirés dans Hyde Park ainsi qu’à la Tour de Londres et que les cloches de Westminster carillonnent.

Si le communiqué du palais assure que "la mère et l’enfant se portent bien", Elizabeth a néanmoins subi un travail de plus de 30 heures avant qu’une césarienne ne mette fin à ses souffrances.



Des parents peu présents

Ses parents ne seront là ni pour ses premiers pas, ni pour ses premières dents. Philip, lui, n’est présent à aucun de ses trois premiers anniversaires.

Le premier mot que Charles prononce n’est donc pas "maman" ou "papa", comme beaucoup d’enfants, mais "nana" le surnom de sa nourrice. Cela peut sembler choquant au regard des mœurs d’aujourd’hui, mais rien n’est plus courant avant la guerre.

Il faut se rappeler qu’Elizabeth et Philip sont un tout jeune couple, et qu’à cette époque, l’éducation des enfants, surtout dans les milieux aristocratiques et a fortiori princiers, est beaucoup plus distante. On la délègue à des professionnels.

