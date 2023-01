Couronnement de Charles III et de Camilla : à quoi va ressembler la cérémonie ?

Le 6 mai 2023, Charles III et Camilla seront couronnés en l’abbaye de Westminster à Londres. Ce sera la première fois depuis 1937 que les Britanniques auront droit le même jour au couronnement d'un roi et d'une reine consort.

On imagine trop vite le souverain et son épouse assis côte à côte, sur deux trônes, recevant chacun une couronne en même temps ou presque. C’est une possibilité sur laquelle les médias britanniques se sont emballés. Mais ce n’est pas ce qu’indique la tradition.

En 1937, lors du couronnement de George VI et de son épouse Elizabeth Bowes-Lyon, les parents de celle qui deviendra Elizabeth II ont été couronnés l’un après l’autre. George VI a été couronné en premier dans un cérémoniel plus élaboré, plus long. Il a notamment prêté le sermon solennel de gouverner le Royaume-Uni ainsi que ses autres royaumes.

Lors de cette cérémonie, l’archevêque de Canterbury pose la couronne sur la tête du roi avant de lui remettre les joyaux de la Couronne. Le roi se retrouve ensuite seul face à l’autel. La reine consort s’approche à son tour et elle est couronnée avec une couronne différente. Elle reçoit d’autres joyaux. Contrairement à son mari, la reine consort ne prête pas serment. Elle est la reine mais ne règne pas.

Chaque semaine, Marie Billon, correspondante de RTL à Londres, envoie une "Lettre de Buckingham RTL" dans laquelle elle dévoile les coulisses du couronnement du roi Charles III. Vous saurez tout sur cérémonie grandiose organisée le 6 mai 2023.



