Elizabeth II : qui sont les enfants de la reine d'Angleterre ?

Elizabeth II est une mère, une grand-mère, mais aussi une arrière-grand-mère comblée. Elle donne naissance à Charles le 14 novembre 1948. Elle est alors jeune mariée, mais pas encore reine. La naissance de l’héritier de l’héritière est l’assurance d’une continuité dynastique. C’est un événement.

Il y aura une seconde naissance, celle de la princesse Anne le 15 août 1950. La reine est alors très amoureuse. Elle va suivre son mari dans beaucoup de ses déplacements. Il est officier de marine. Les enfants sont un peu négligés à cette époque. Quand elle suit le prince Philip à Malte, Charles et Anne restent vivre en Grande-Bretagne. C’est la reine-mère, "Queen mum", qui va s’occuper d’eux dans ces années avec le dernier vice-roi des Indes, Louis Mountbatten. Ils deviennent en quelque sort des parents de substitution.

Quand Elizabeth qui n'était pas destinée à devenir reine le devient, elle est prise dans un tourbillon. Elle ne peut plus se consacrer à ses enfants et son mari. C’est désormais la Couronne qui l’occupe à plein temps. C’est au prince Philip de se consacrer à elle. Il doit arrêter sa carrière dans la marine, ce qui est pour lui un déchirement. Les enfants en pâtissent aussi à ce moment-là. Il s’agit d’installer le règne.

Il y a beaucoup de tournées du Commonwealth à faire par bateau. On voyage encore assez peu en avion à cette époque. Le Commonwealth, c’est 50 pays répartis dans le monde, 2 milliards d’habitants. Il faut que la reine se montre et ça va prendre des mois. Charles et Anne vont passer jusqu’à six mois sans voir leurs parents.

Elizabeth II attendra dix ans pour avoir son troisième enfant, Andrew, le 19 février 1960, arrivera ensuite Edward le 10 mars 1964. Il fallait qu’elle s’impose comme reine avant de redevenir mère.

>> RTL et le magazine Point de vue proposent le podcast Elizabeth II, avec la participation d’Adelaïde de Clermont-Tonnerre, directrice de la rédaction, ainsi que plusieurs journalistes de Point de vue, pour retracer en 8 épisodes exceptionnels l'incroyable parcours de la souveraine.

