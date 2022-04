Pourquoi Elizabeth II n'était pas supposée devenir reine d'Angleterre

Élisabeth Alexandra Mary est née le 21 avril 1926 dans la résidence londonienne de ses grands-parents maternels à Mayfair. Elle est le premier enfant du prince Albert, duc d'York (futur George VI) et de son épouse, Elizabeth Bowes-Lyon. Elizabeth II n'était pas née pour régner.

Quand elle voit le jour, personne n’attache grande importance à cette naissance. On le voit dans les quotidiens de l’époque. Ce qui préoccupe alors le pays ce sont les tensions sociales. On s'apprête à rentrer dans la "General Strike", la fameuse grève générale qui opposa le monde ouvrier au patronat et au gouvernement conservateur de Stanley Baldwin. Ce conflit, déclenché le 3 mai 1926 par le Trade Union Congress après des négociations infructueuses, portait sur le salaire des mineurs, que les propriétaires des houillères souhaitaient diminuer.

Donc, à cette époque, c’est pas du tout les premiers sourires de ce bébé royal qui intéressent les gens. Et puis, c’est une fille. La fille d’un cadet, le duc d'York qui a un aîné, donc pas amené à régner. Tous les espoirs se tournent vers le magnifique David qui deviendra roi sous le nom d'Édouard VIII. Brillant en apparence et que tout le monde adore.

La future Elizabeth II a également des grands-parents aristocrates écossais. Ce qui ne joue pas tellement en sa faveur. Car dans les familles royales, on épouse plutôt des princes de sang. Elle est née dans une famille qui n’est pas considérée totalement à la hauteur de son père.

Très vite, on l’appelle "Lilibet". Et ce surnom fait vite craquer les Britanniques. Elle devient une enfant très photographiée, très aimée, absolument chérie par ses grands-parents.

