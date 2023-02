Charles III et Camilla : pourquoi le trône de Saint-Édouard sera au cœur du couronnement

Ancien, précieux, impressionnant… Le trône sur lequel le roi Charles III recevra la couronne le 6 mai 2023 est un objet tout à fait stupéfiant de splendeur et de majesté. Son nom officiel l’est un peu moins : la Chaise du couronnement, ou Chaise de Saint-Édouard… Mais si le titre est timide, son histoire et son symbolisme sont bel et bien imposants.

Le "trône de Saint-Édouard" – c’est la traduction la plus fidèle – est au cœur des couronnements anglais depuis 1308. C’est assis-là que tous les souverains d’Angleterre ont reçu la couronne et l’huile sacrée depuis plus de 600 ans. Le trône a été construit en 1300, sur ordre du roi Édouard 1er.

Son but était de célébrer sa victoire sur les Écossais : ce devait être une sorte de coffret à bijoux tape-à-l’œil pour y ranger la pierre du destin. Une énorme pierre sur laquelle le rois écossais était couronnés jusque-là. Le trône reste visuellement imposant avec son dossier en pointe qui mesure plus de 2 mètres à la cime. Mais aujourd’hui, il a l’air fait d’un bois d’hêtre nu, simplement recouvert de laque.

À l’origine, le trône était étincelant

C’est trompeur, car à l’origine, le trône était étincelant, recouvert d’or et orné de dessins d’oiseaux, d’animaux et de feuillages. Sur le dos, se trouvait la figure d’un roi, un pied posé sur un lion. Le trône a beaucoup évolué depuis. Il a été transformé par choix et par accidents.

Au XIVe siècle par exemple, il n’y avait pas forcément d’assise : le roi s’asseyait a priori sur un coussin posé sur la pierre du destin. Au XVIe siècle quatre lions en or ont été rajoutés près des pieds, puis remplacés en 1727. Ils sont encore là aujourd’hui.

