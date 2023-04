Couronnement de Charles III : ce qu'il faut attendre de son discours

Le discours du couronnement est une invention relativement récente dans l'histoire de la monarchie britannique. Seuls deux monarques ont donné un "coronation speech" : George VI le 12 mai 1937 et sa fille, Elizabeth II, le 2 juin 1953. Il y a une raison très prosaïque à cela : ils ont été les seuls souverains à monter sur le trône au temps de la radio.

La première intervention radiophonique d’un monarque s'est déroulée en 1924. Le roi George V, "Grandpa England" ("grand-père Angleterre") comme l'appelait la reine, avait délivré un message pour l’ouverture de l’exposition impériale au temps de l’Empire britannique.

Un "Empire" auquel Elizabeth II a fait référence dans son discours, ainsi qu’au Commonwealth – ce groupement de nations qui commençait déjà à rassembler les anciennes colonies britanniques. Charles III fera certainement référence au Commonwealth, mais l’Empire est devenu un sujet douloureux, comme le roi lui-même l’a admis.



Créer un lien direct avec les sujets britanniques

George VI a donc entamé cette tradition. Il ne faut pas oublier que ce dernier avait des difficultés d’allocution. Son combat contre le bégaiement a été l’objet d'un film en 2010, Le Discours du roi, de Tom Hooper avec Colin Firth dans le rôle du souverain. C’est d’autant plus touchant de se dire que ce roi, qui craignait tant de prendre la parole en public ou devant un micro, est celui qui a initié ce rendez-vous.

Avec ce discours, le souverain veut créer un lien direct avec son peuple. George VI parle d’amour, Elizabeth II d’affection. Ils s’adressent aux Britanniques, c'est important. Le couronnement, c’est une cérémonie religieuse, dont la grandeur est aussi pour le plus grand plaisir des sujets. Mais ils ne sont pas vraiment impliqués, concernés, ce sont des spectateurs.

Ce discours, c'est une manière d’inclure les Britanniques, de leur rappeler que le souverain n’est plus loin au-dessus d’eux, qu’il n’est plus monarque qu’à la grâce de Dieu mais aussi grâce à la bonne volonté des Britanniques.



Le premier "coronation speech" en vidéo de l’Histoire

Charles III, à qui la modernisation et l’utilité de la monarchie tient spécialement à cœur, voudra sûrement marquer cet aspect lui-même. Charles III ne manquera pas de faire référence à son épouse, Camilla, qui après son avènement deviendra la reine Camilla, et non plus la reine consort Camilla, comme le veut la tradition. Un hommage à la reine Elizabeth II est également incontournable.

Enfin, il y a aura une nouveauté, Charles III ne le fera pas à la radio comme sa mère et son grand-père, mais à la télévision. Ce serait le premier "coronation speech" en vidéo de l’histoire de la monarchie britannique.

