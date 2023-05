Charles III : les différentes étapes d'un couronnement à la fois traditionnel et moderne

Un couronnement ne s'improvise pas sur une nappe de soie entre deux adoubements. La cérémonie doit cocher des cases et suivre une feuille de route ancestrale. Mais le comte-maréchal, maître de cérémonie et grand organisateur de la journée doit être assez flexible pour laisser la personnalité du nouveau monarque s'exprimer.



Le couronnement du roi Charles III sera à la fois traditionnel et moderne. On le verra dès qu'il apparaîtra à travers les grilles du palais, puisqu’il fera le chemin de Buckingham Palace à l’abbaye Westminster en carrosse, avec climatisation et chauffage.

Le couronnement d'Elizabeth II était aussi moderne que l’époque le permettait. Pour la première fois de l’histoire britannique, l’événement était filmé et diffusé en simultané. Elizabeth II avait une minute de retard à son arrivée à l’abbaye de Westminster. Elle avait une bonne excuse : son carrosse était vieux de 150 ans, lourd, lent et inconfortable.

Charles et Camilla participeront à cette procession du roi dans un carrosse qui n’a même pas 10 ans. Mais quand il arrive à l’abbaye de Westminster, site des couronnements depuis Guillaume le Conquérant en 1066, le couple royal sacrifiera aux traditions.

