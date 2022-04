Elizabeth II : tout ce que l’on ne vous a jamais dit sur la reine

Elle est la reine par excellence. Celle qui a traversé toutes les crises. La grand-mère préférée des Britanniques, mais pas seulement. Elizabeth II est la reine de tous les records. On croit tout savoir d’elle et pourtant, il y a tant à raconter.

C'est pourquoi RTL lance une série de huit podcasts exceptionnels consacrés à Elizabeth II, en partenariat avec le magazine Point de vue, dès le 21 avril, jour de son 96e anniversaire.

Peu de gens le savent mais Elizabeth II n'a pas de passeport. C'est la seule citoyenne britannique à ne pas avoir ce document officiel. Pourquoi ? Parce que les passeports sont émis en son nom et portent ses armes. Cela ferait un peu bizarre qu’elle puisse se présenter avec un document à son effigie.

Idem pour le permis de conduire. La reine d'Angleterre n’a pas de permis de conduire, même si elle conduit. Et adore ça. Elizabeth II est d'ailleurs réputée pour avoir une conduite très sportive. Sa conduite a d'ailleurs été une arme politique. En septembre 1998, la reine d'Angleterre avait flanqué une grosse frousse au prince Abdallah, prince héritier d'Arabie saoudite et futur roi (2005-2015).

Elle n'a pas un penny en poche

Elizabeth II a beau être fortunée, elle n’a pas un penny en poche. Déjà parce que tout est réglé pour elle, soit avant, soit après. Et puis, encore une fois, c’est elle qui se trouve sur les billets de banque. Cela ferait un peu Monopoly si Elizabeth II commençait à utiliser ses propres billets.

On sait ce que la reine Elizabeth II a dans son sac à main. Elle a ses lunettes, un beau stylo Parker qu’elle ne quitte jamais, un mouchoir en tissu, en général un bâton de rouge à lèvres et une petite mente ou un encas en cas coup de pompe pendant les longues cérémonies officielles.

Elle a reçu de nombreux animaux... en cadeau

La reine a reçu énormément d’animaux en cadeau au cours de son règne. En 1972, le président du Cameroun lui a offert un éléphant. L'animal est arrivé par bateau et a été accueilli au zoo de Londres.

Elizabeth II s’est également vue offrir deux jaguars du Brésil, un crocodile du Nil, six kangourous, deux hippopotames nains qui sont pas nains du tout… Et comme elle a une passion pour les chevaux, elle évidemment reçu beaucoup de chevaux, dont un très bel étalon arabe. Ces animaux se trouvent dans le zoo de Londres où ils sont très bien soignés.

Elle fête deux fois son anniversaire

La reine Elizabeth II est la seule personne au monde à avoir deux anniversaires. C’est une tradition ancienne qui a été établie pas son arrière-grand-père Édouard VII (1841-1910). Il y a le jour de sa naissance, le 21 avril, et le jour officiel de son anniversaire qui est en général concomitant avec une grande parade militaire, Trooping the Colour ("salut aux couleurs"), qui se déroule le premier week-end du mois de juin.



Tout cela vient d’une tradition liée à la météo. Son arrière-grand-père était né en novembre et c’est pas le meilleur moment pour organisé des festivités en extérieur. C'est plus pratique au mois de juin.

