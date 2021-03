Coronavirus : quels dirigeants se sont déjà fait vacciner ?

publié le 19/03/2021 à 12:48

Le soldat AstraZeneca est en danger alors Jean Castex vient à son secours. Mardi, il a expliqué qu’il ne voulait pas de passe droit et qu’à 55 ans il pouvait attendre son tour pour le vaccin mais les affres du sérum britannique vont obliger le Premier ministre à dévoiler son épaule pour recevoir une dose. Dans la foulée, 41 députés de la majorité proposent aussi de se faire vacciner avec AstraZeneca pour l’exemple.

Et c’est une vrai tendance en ce moment puisque en Europe huit présidents et cinq Premiers ministres ont été vaccinés alors qu’ils n’étaient pas en âge de le faire. Une exemplarité compris par la plupart des populations mais dans chaque pays, comme au Portugal ou en République tchèque, les oppositions évoquent un privilège. Les seuls dirigeants du continent européen à avoir respecté un critère d’âge sont Élisabeth II, le président italien Sergio Mattarella, 79 ans et le président maltais George Vella, 76 ans.

Victor Orban, 57 ans a procédé à l’acte devant caméra, non pas pour inciter les Hongrois mais pour montrer à l’Union européenne qu’il avait raison de commander des vaccins chinois, chacun son prétexte.

Certains dirigeants discrets, d'autres maladroits

Il y a des discrets comme Xi Jinping. Le président chinois dirige un pays où il y a déjà 52 millions de vaccinés. L'est-il ? On ne sait pas, tout comme Vladimir Poutine qui a déclaré qu'il le ferait mais sa personne ne serait pas une priorité. Au contraire du turc Erdogan ou du roi du Maroc Mohammed VI qui ont commencé la vaccination nationale par leur personne. Aux Philippines, la garde rapprochée du président s’est fait vacciner avec un autre vaccin que celui de la population, c'est rassurant.

Des critiques feutrées des oppositions c’est assez logique, des manifestations pour dénoncer les privilégiés vaccinés c’est ce qui se passe en Amérique du Sud. Ainsi le Pérou ou l’Argentine sont secoués par des scandales de passe-droits où d’anciens membres du gouvernement ont eu des vaccins prioritaires. Le ministre de la Santé a démissionné, on ne sait pas s'il a eu le temps d’être vacciné.

La vaccination des dirigeants est-elle efficace ?

À l’heure des réseaux sociaux, qu’avons-nous retenu de la vaccination d’Olivier Véran le 8 février dernier ? Son biceps et son téton… C’est un phénomène que l’on retrouve partout. En Croatie, le ministre des Finances a affolé son pays avec un t-shirt moulant sur des abdos sculptés alors que le Premier ministre grec a déboutonné sa chemise jusqu’au nombril devant les caméras. Y aura-t-il un instant Castex ce vendredi après-midi, comme une pin-up de la vaccination ?