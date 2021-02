Vaccin contre le coronavirus : Olivier Véran a reçu une première injection lundi

publié le 08/02/2021 à 12:26

C'est au centre hospitalier de Melun, qu'Olivier Véran a reçu ce lundi, une première dose de vaccin Astra Zeneca contre la Covid-19. "Je n'ai rien senti, vous avez été formidable", a déclaré le ministre de la Santé à l'infirmière qui a procédé à l'injection.

Le vaccin Astra Zeneca, homologué la semaine dernière par les autorités sanitaires françaises, doit servir à vacciner la totalité des soignants, y compris ceux âgés de moins de 50 ans comme Olivier Véran, neurologue de formation.

Plus facile à conserver que son concurrent de chez Pfizer - BioNTech, ce vaccin n'est pas recommandé aux plus de 65 ans. En effet, dans un avis rendu public mardi 2 février, la Haute autorité de santé (HAS) indique que ce vaccin "manque de données pour les patients de plus de 65 ans, ces données vont arriver dans les semaines qui viennent, dans l'intervalle, nous recommandons son utilisation chez les moins de 65 ans".