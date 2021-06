publié le 14/06/2021 à 14:32

La décision était attendue depuis plusieurs jours, elle devrait tomber ce lundi 14 juin. L'Angleterre, confrontée à une recrudescence de cas de Covid-19 et une circulation particulièrement importante du variant Delta (aussi appelé "variant indien"), va repousser la fin de son processus de déconfinement, qui devait initialement arriver le 21 juin.

Les Anglais devront donc vivre quatre semaines de plus avec des restrictions pour tenter d'endiguer une bonne fois pour toute la hausse des contaminations. Jusqu'au 19 juillet, le télétravail restera la norme, les discothèques resteront fermées et les invitations au domicile ne pourront pas réunir plus de deux foyers différents ou six personnes.

Le régime actuel impose également des jauges maximales dans les lieux publics, comme les pubs et restaurants, mais aussi les théâtres ou cinémas, qui peuvent recevoir du public en intérieur à condition d'assurer une distanciation entre les différents groupes.

L'Euro 2021 et Wimbledon affectés

Ces jauges resteront donc en vigueur jusque fin juillet, une décision qui affecte immédiatement l'organisation de l'Euro 2021 et de Wimbledon. 22.500 supporters anglais, vaccinés ou présentant un test négatif, ont pu assister, ce dimanche 13 juin, à la victoire de leur sélection face à la Croatie (1-0) au stade de Wembley, à Londres. L'enceinte peut normalement accueillir jusque 90.000 spectateurs.

L'organisation de la compétition espérait pouvoir accueillir jusque 45.000 personnes, une demi-jauge, pour les prochains matchs prévus à Wembley. Le stade londonien doit notamment accueillir les deux demi-finales (mardi 6 juillet, 21h et mercredi 7 juillet, 21h) et que la finale du tournoi (dimanche 11 juillet, 21h). L'hypothèse semble désormais écartée, alors que tout allégement est pour l'heure exclu.

Autre grand événement sportif, le tournoi de tennis de Wimbledon, qui démarrera le 28 juin pour une durée de 2 semaines, devrait lui aussi avoir lieu intégralement devant un public à capacité limitée.

Après une diminution très rapide du nombre de contaminations quotidiennes, permise notamment par la rapidité de la campagne de vaccination dans le pays, le Royaume-Uni voit de nouveau ses cas augmenter depuis la fin du mois de mai. Alors que le pays enregistrait à peine plus de 2.000 contaminations quotidiennes il y a un mois, le 14 mai, il en dénombrait plus de 7.300 ce dimanche 13 juin. Le Premier ministre, Boris Johnson, doit officialiser le report du déconfinement ce lundi à 19h (heure française) en conférence de presse.