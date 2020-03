Coronavirus : le Royaume-Uni s'attend à retrouver une vie normale dans six mois

Les drapeaux anglais et écossais entourant celui du Royaume-Uni

et AFP

publié le 29/03/2020 à 22:41

Le confinement ne sera pas aussi long, mais il faudra peut-être six mois ou plus pour que le Royaume-Uni renoue avec une vie normale.

Il serait "dangereux" de lever trop subitement le confinement a estimé la cheffe adjointe des services sanitaires britanniques, Jenny Harries dimanche 29 mars. S'il est levé trop rapidement, il pourrait entraîner une résurgence du virus.

Les mesures mises en place pour contenir la maladie seront réexaminées toutes les trois semaines pendant "probablement six mois" voire plus. Ce qui ne signifie pas un confinement total pendant une demie année. "Nous pourrons, espérons-le, progressivement adapter certaines mesures de distanciation sociale et progressivement retourner à la normale", a-t-elle précisé.

Le confinement général a été prononcé pour une durée de trois semaines depuis lundi 23 mars. Le Royaume-Uni compte 1.228 morts et le Covid-19 touche officiellement 19.522 personnes outre-Manche, selon le dernier bilan des autorités.

Plus tôt dans la journée, un proche du Premier ministre conservateur Boris Johnson avait prévenu que les Britanniques doivent se préparer à "une longue période" de confinement. Boris Johnson a lui-même été testé positif.