Coronavirus : le Maroc retiré des pays "sûrs", découvrez la nouvelle liste

publié le 08/08/2020 à 04:50

C'est la troisième actualisation de la liste des pays "sûrs" dont les ressortissants ont l'autorisation de séjourner sur le territoire de l'Union européenne. Depuis sa création, la liste est passé de 14 à 11 pays considérés comme "sûrs". Le 7 août 2020, le Maroc a été retiré par le Conseil de l'Union Européenne, à cause d'une recrudescence des cas de contagions par la Covid-19.

Le Maroc avait été placé sous surveillance lors du dernier réexamen fin juillet et l'Algérie avait été retirée de la liste de ces pays, en raison d'une hausse des contaminations, fin juillet 2020. Cette décision ne s'applique pas aux citoyens de l'UE et aux membres de leur famille venant de ce pays, ni aux résidents de longue durée de l'UE et à leurs familles. Une exemption est également prévue pour les voyageurs ayant une fonction ou des besoins essentiels comme le personnel médical.

La recommandation adoptée n'est pas contraignante: chaque Etat membre reste responsable des voyageurs qu'il laisse entrer sur son territoire. Les pays restants sur la liste sont : Australie, Canada, Géorgie, Japon, Nouvelle-Zélande, Rwanda, Corée du sud, Thaïlande, Tunisie, Uruguay, et la Chine avec une condition de réciprocité.