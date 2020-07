et AFP

Une fusée commerciale porteuse de satellites a été "perdue" après son lancement dimanche d'un pas de tir en Nouvelle-Zélande, a annoncé la compagnie propriétaire Rocket Lab. "Nous avons perdu le vol tard durant la mission", a écrit sur Twitter, Peter Beck, le fondateur et directeur de Rocket Lab.

"Je regrette beaucoup d'avoir échoué" à mettre sur orbite "les satellites de nos clients aujourd'hui. On vous assure que nous allons identifier le problème, le corriger et revenir sur le pas de tir bientôt", a-t-il ajouté. Rocket Lab se présente comme une compagnie américaine avec son siège en Nouvelle-Zélande. Parmi ses investisseurs figurent les compagnies américaines Khosla Ventures, Bessemer Venture Partners, Lockheed Martin, Promus Ventures et Data Collective.

La mission échouée était le 13e lancement de Rocket Lab. Dans une déclaration publiée sur son site internet, la compagnie indique avoir rencontré une "anomalie" après quatre minutes de vol. La compagnie précise œuvrer avec les autorités aéronautiques américaines pour identifier la cause de l'incident. La fusée portait sept satellites pour les compagnies Spaceflight, Canon Electronics, Planet et In-Space Missions, a affirmé M. Beck.