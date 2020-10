publié le 18/10/2020 à 16:38

Alors que la Suisse fait face à une deuxième vague du coronavirus, le gouvernement helvétique a annoncé la mise en place, dès ce lundi 19 octobre, de nouvelles mesures sanitaires, à l'échelle nationale.

Comme le soulignait, entre autres France 3 cette semaine, la proportion de personnes ayant testé positif à la covid-19, en Suisse, avait presque doublée, passant de 5,4% à 10,2%. Alain Berset, chef du Département fédéral de l'intérieur, avait alors prévenu que la deuxième vague de coronavirus s'approchait de la Suisse, et ce plus rapidement qu'ailleurs.

En effet, si les chiffres restent moins impressionnants que ceux de plusieurs autres pays européens plus peuplés que la Suisse, le pays avait néanmoins enregistré 2 600 nouveaux cas entre mercredi14 octobre et jeudi 15 octobre, du jamais vu.

La propagation du #coronavirus s’accélère. Je m’en suis entretenu avec Lukas Engelberger @GDK_CDS. Les cantons ont la situation bien en main, mais la situation est sérieuse ⚠️ Nous appelons la population à réagir. Plus que jamais, respectez les distances et les règles d’hygiène. — Alain Berset (@alain_berset) October 9, 2020

La président suisse avait annoncé, plus tôt cette semaine, que de nouvelles mesures seraient annoncées afin d'endiguer le regain de l'épidémie. Ceci est désormais chose faite. En outre, dès ce lundi, le port du masque sera rendu obligatoire dans les lieux publics fermés, et ce à travers tout le pays.

"La forte augmentation du nombre de contaminations de ces derniers jours est inquiétante", a noté le Conseil fédéral dans un communiqué. Il a également précisé qu'outre le port du masque, les rassemblements spontanés de plus de 15 personnes dans les espaces publics seront désormais interdits et que les manifestations privées de plus de 15 personnes seront également réglementées. De plus, le gouvernement recommande de recourir au télétravail dans la mesure du possible.