Coronavirus : la pandémie va-t-elle ruiner les assureurs ?

publié le 15/05/2020

La catastrophe sanitaire et économique pourrait déclencher une vague de procès et d'indemnisations sans précédent, c'est du moins de que craignent les grands assureurs. Lloyd's of London, le mètre étalon de toutes les compagnies d'assurances au monde, a fait ses calculs : la crise du coronavirus pourrait coûter au secteur plus de 200 milliards de dollars (soit 184 milliards d’euros), dont la moitié en indemnités, à la suite de procès intentés contre les autorités "responsables".

Il s’agit d’une évaluation provisoire, car ce n'est pas un sinistre circonscrit dans le temps, comme les désastres causés par l'ouragan Katrina ou les attentats du 11 septembre 2001. Le coût calculé par Lloyd's of London comprend 107 milliards d'indemnisations et 96 milliards de moins-value sur les portefeuilles d'investissement.

Toutes les autorités sont exposées à des risques de procès en cas de contamination. Les entreprises, les commerçants, les écoles, les États. En France, plusieurs plaintes ont déjà été déposées contre le gouvernement. Au Royaume-Uni, le gouvernement a décidé d’indemniser à hauteur de 60.000 livres (environ 67.000 euros) tout soignant décédé de complications liées au Covid-19. Les généralistes, les dentistes, les travailleurs sociaux, les médecins retraités appelés en renfort, les étudiants, le personnel des ehpad pourraient également lancer des procédures en justice.

Des lois pour éviter les procès ?

Les entreprises privées peuvent-elles payer des indemnités aussi élevées ? Bon nombre ne le peuvent pas. Autant pour les soignants, c'est facile de prouver une contamination sur leur lieu de travail, autant dans d'autres cas, c'est plus difficile. Les assureurs peuvent aussi se prévaloir du cas de force majeure.

Singapour a été le premier à agir, en passant une loi qui protège tout le monde pendant six mois. Les Américains réfléchissent à la mise en place d'un fond spécifique, abondé par l'État, analogue à ce qui avait été fait après le 11 septembre. L'industrie de l'assurance profite quand même d'un répit : le nombre total de procès a chuté d'un quart à la mi-avril.

