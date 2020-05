et Catherine Mangin

Bruno Le Maire a déclaré ce lundi 11 mai que le secteur automobile serait aidé pour la reprise à condition qu’il relocalise une partie de sa production. L’État considère qu’on ne peut pas donner des aides sans contreparties.

D'abord, les entreprises sont encouragées à appliquer une certaine modération concernant les salaires de leurs patrons et la distribution de dividendes aux actionnaires. Beaucoup de sociétés ont d’ailleurs anticipé ces nouvelles contraintes. Et puis, elles sont incitées à transformer leur modèle de production.

C'est ce qui s'est passé dans le transport aérien avec Air France. L’État a concédé à l’entreprise 7 milliards d’euros (pour partie un prêt bancaire garanti) et en contrepartie celle-ci s’est engagée à rénover sa flotte et à supprimer certaines lignes aériennes au profit du chemin de fer. Concernant l'automobile, Bruno Le Maire voudrait accélérer l’électrification du secteur, soit favoriser la voiture électrique, et puis rapatrier les usines de production en France.

Relocaliser la production ? Pas si simple

En 2020, avant même la crise du Covid-19, les prévisions faites par les constructeurs faisaient état d’une production d’1,7 millions de véhicules sur l’année, soit deux fois moins qu’il y a 15 ans. On produisait à l’époque près de 4 millions de voitures en France. Des relocalisations de certains modèles de voitures sont-elles envisageables ? C’est peu probable. Sauf à faire monter le prix des véhicules.

Le problème, c’est que la production française est concentrée sur le bas de gamme et le moyen de gamme - les segments où les marges sont les plus faibles. C’est particulièrement vrai pour Renault. Peugeot c’est moins le cas avec la 3008 qui a été un carton et la 5008.



