En 2005, l'ouragan Katrina mettait l'Amérique à genoux

En 2005, un personnage marquant du XXe siècle disparaissait, provoquant une émotion vive dans le monde entier. Le pape Jean-Paul II s'éteignait et une partie de l'histoire du siècle avec lui. La même année, une tragédie frappait la Louisiane, le Mississipi et la Virginie lorsque l'ouragan Katrina, l'un plus puissant jamais enregistré, laissait sur le flanc des centaines de milliers d'américain.



Les flots montèrent, emprisonnant des milliers de personnes et les vents violents rendirent l’Amérique impuissante devant une nature déchaînée. La Nouvelle-Orléans est balayée et Katrina fait finalement 2.000 morts et un nombre considérable de sans abris qui n'ont pas pu être évacués. L'administration Bush présentent ses excuses devant la faillite de son système de secours. Aujourd'hui encore, des habitants ne sont toujours pas revenus chez eux.