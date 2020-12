publié le 20/12/2020 à 17:28

La nouvelle souche de Covid-19 inquiète et les fermetures aériennes et ferroviaires se multiplient. La Belgique va suspendre les vols et les trains en provenance du Royaume-Uni à partir de dimanche minuit (23H00 GMT), a déclaré à l'AFP un responsable du gouvernement. La durée de cette interruption sera d'au moins 24 heures, a précisé à la télévision belge VRT le Premier ministre Alexander De Croo. En cause : une nouvelle variante du coronavirus circulant dans une partie du territoire britannique, jugée "hors de contrôle".

Cette suspension soudaine intervient au lendemain de l'annonce par le Premier ministre britannique Boris Johnson d'un reconfinement de Londres, du sud-est de l'Angleterre et d'une partie de l'est, après la découverte d'une nouvelle souche du virus dans ces régions.

D'après le ministre Johnson, celle-ci pourrait être jusqu'à 70% plus infectieuse que les autres souches observées jusqu'à présent. Dimanche 20 décembre, le ministre de la Santé britannique, Matt Hancock l'a même considérée "hors de contrôle". D'où les nouvelles mesures de confinement partiel qui pourraient prendre fin lors du déploiement d'un vaccin.

Vers des restrictions généralisées en Europe ?

Les autorités françaises ont fait savoir qu'elles pourraient appliquer des restrictions similaires. Quant à l'Allemagne, où la variante a également été détectée, les autorités vont suspendre dès dimanche minuit les liaisons avec le Grande-Bretagne et réduire celles avec l'Afrique du Sud, a indiqué une source officielle.

Les Pays-Bas ont coupé le même jour leurs liaison aériennes en provenance du Royaume-Uni. "Une mutation infectieuse du virus du Covid-19 est en circulation au Royaume-Uni. On dit qu'elle se diffuse plus facilement et plus vite et qu'elle est plus difficile à détecter", a déclaré le ministère néerlandais de la Santé dans un communiqué, rapporte le Parisien. "L'étude d'un cas aux Pays-Bas au début de décembre a révélé un virus correspondant à la variante décrite au Royaume-Uni", a-t-il ajouté.

Pour l'heure, la Commission européenne n'a pas répondu à une question de l'AFP sur une éventuelle recommandation généralisée en Europe. De telle restrictions pour les voyageurs en provenance du Royaume-Uni sera-t-elle recommandée pour tous les pays de l'UE ?