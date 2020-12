Coronavirus en Europe : comment nos voisins serrent la vis avant les fêtes

publié le 16/12/2020 à 13:08

Confinement, auto-confinement, durcissement des règles... Comment ça se passe chez nos voisins européens ? Un peu partout, de nouvelles batteries de restrictions s'abattent sur plusieurs pays pour juguler un niveau de contaminations au Covid-19 jugé préoccupant à l'approche des fêtes de Noël.

Au Danemark, les mesures de semi-confinement en vigueur dans les deux tiers des communes (fermeture des collèges et lycées, bars, restaurants, centres sportifs et lieux culturels), dont les plus grandes villes, s'étendent ce mercredi à l'ensemble du pays.

En Allemagne, où Angela Merkel se dit "très inquiète". La chancelière allemande redoute des mois de janvier et février très difficiles. À partir de ce mercredi 16 décembre, soit trois jours avant le début officiel des vacances de Noël, les écoles et les crèches vont fermer presque partout, et ce, jusqu'au 10 janvier.

La garde d'urgence des enfants dont les parents exercent une profession essentielle est prévue, mais on demande aux autres de s'organiser, voire de prendre quelques jours de vacances en plus quand c'est possible. On demande aussi instamment aux Allemands de rester chez eux pendant les fêtes de Noël en tout petit comité et de se mettre en quarantaine par précaution dès jeudi en vue du 24 décembre.

En Angleterre ?

À Londres, le gouvernement menace de faire un procès aux arrondissements qui avaient décidé de fermer les écoles plus tôt avant Noël. En revanche, bars, restaurants, hôtels et théâtres ont dû tirer le rideau depuis mardi soir minuit, dans la capitale notamment.

Soixante pour cent de l'Angleterre se trouve depuis mercredi sous la forme la plus sévère des restrictions, où seuls les magasins peuvent fonctionner normalement. Les autorités nationales réfléchissent aussi à annuler la période de grâce, permettant à trois foyers de se côtoyer librement du 23 au 27 décembre.

En Italie ?

En Italie, les écoles resteront ouvertes jusqu'au 21 décembre. Cours en présentiel pour les élèves du primaire, cours à distance pour les lycéens et les étudiants à partir de cette date. Les déplacements interrégionaux seront interdits. Le gouvernement recommande de limiter les repas en famille à cinq personnes. Les restaurants ne seront ouverts que pour le déjeuner et le couvre feu de 22 heures à 5 heures restera en vigueur jusqu'au 7 janvier.

Enfin, aux Pays-Bas, un confinement de cinq semaines est entré en vigueur mardi jusqu'au 19 janvier.