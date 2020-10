Coronavirus en Suède : le contre-modèle suédois s'essouffle-t-il ?

publié le 15/10/2020 à 06:33

Le modèle suédois arriverait-il en bout de course ? Mardi 13 octobre, le pays scandinave, qui a longtemps défendu une stratégie de "marathonien" dans sa lutte contre le coronavirus a enregistré 2.203 nouveaux cas de coronavirus en seulement quatre jours, ainsi que cinq décès. Depuis le début de la pandémie, les autorités ont ainsi comptabilisé 100.654 cas et 5 899 morts de la Covid-19.

En cela, le taux de mortalité de la Suède (58.36 pour 100.000 habitants) est bien supérieur à celui de ses voisins nordiques ; Danemark (11.58), Finlande (6.24) et Norvège (5.09), même s'il reste inférieur à l’Espagne (70.85), l’Italie (59.86) ou le Royaume-Uni (63.29), selon des chiffres compulsés par l'Université John Hopkins. Des pays qui, eux, ont eu recours à des mesures drastiques au printemps telles que le port du masque obligatoire ou le confinement.



Une stratégie aux antipodes de celle adoptée par Stockholm et qui avait semblé jusque-là porter ses fruits. Le pays nordique a appelé très tôt à la responsabilité individuelle de chacun : distanciation physique, application stricte des règles d'hygiène, isolement en cas de symptômes. À plusieurs reprises, le gouvernement avait décrit la lutte contre la pandémie de coronavirus comme "un marathon et non un sprint", arguant que ses mesures étaient conçues sur le long terme, et sans jamais parler officiellement d'immunité collective.

Mais selon ses détracteurs, qui signent ce mercredi 14 octobre une tribune à charge intitulée "La réponse suédoise au Covid-19 est un désastre" dans le magazine Time, la lente propagation du virus n'était due qu'à "l'auto-isolement" d'une large partie de la population, en somme à un confinement volontaire des Suédois.