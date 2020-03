Coronavirus en Italie : un homme âgé de 101 ans est sorti guéri de l'hôpital

et AFP

publié le 27/03/2020 à 19:05

Un peu d'espoir. Un centenaire, testé positif au Covid-19, a quitté l'hôpital de la ville italienne de Rimini, sur la côte adriatique, guéri mercredi soir, a indiqué jeudi 26 mars Gloria Lisi, vice-maire de cette ville.

"J'ai des amis qui travaillent à l'hôpital local avec lesquels je parle le soir, quand nous avons terminé la journée de travail", a raconté Gloria Lisi au téléphone. "L'autre jour, ils m'ont dit qu'un monsieur, né en 1919, avait été hospitalisé car testé positif au Covid-19. Ce monsieur avait une belle allure et il est rapidement devenu la mascotte de l'hôpital", a-t-elle poursuivi.

Surnommé "Mr P", cet homme âgé de 101 ans avait été admis à l'hôpital de Rimini, une ville au nord de l'Italie, la semaine précédente, précise CNN. "Et hier soir ils m'ont appelé pour me dire que ce monsieur est sorti de l'hôpital. Par les temps qui courent c'est toujours bon de donner un peu d'espoir", a conclu la vice-maire.

Avec 7.503 morts et près de 75.000 cas à ce jour, la péninsule reste le pays le plus cruellement frappé par la pandémie. Les chiffres officiels comprennent les décès dans les hôpitaux et dans les maisons de retraite. La moyenne d'âge des personnes décédées, selon les dernières statistiques de l'Institut supérieur de la santé (ISS), est de 78 ans.