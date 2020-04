Coronavirus en Italie : le nombre de décès repart à la hausse

L'Italie est le pays le pays européen le plus touché par l'épidémie de coronavirus.

et AFP

publié le 06/04/2020 à 21:00

Le bilan des morts en Italie est reparti lundi 6 avril à la hausse, avec 636 décès supplémentaires en 24 heures, après deux journées consécutives de baisse, a annoncé la Protection civile.

L'Italie, pays le plus durement touché par l'épidémie de Covid-19 avec un total de 16.523 morts pour plus de 132.000 cas, avait commencé à espérer une accalmie après avoir enregistré des baisses significatives samedi et dimanche par rapport aux 766 décès de vendredi 3 avril.

Le nombre de malades en soins intensifs a, en revanche, poursuivi sa baisse pour le troisième jour consécutif, avec 79 malades en moins par rapport à dimanche pour un total de 3.898 personnes. Au cours de sa conférence de presse quotidienne, le chef de la Protection civile Angelo Borrelli a annoncé la création d'un fonds "destiné à aider les familles des professionnels de santé morts dans cette crise".

Interrogé sur le début de la phase 2, celle d'une sortie progressive et partielle des strictes mesures de confinement et de fermeture des activités économiques non-essentielles, Angelo Borrelli a indiqué que le gouvernement prendrait une décision avant le 13 avril (le Lundi de Pâques), date à laquelle ces mesures arrivent à échéance.