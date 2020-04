Coronavirus en Inde : elle appelle ses jumeaux "Corona" et "Covid"

publié le 06/04/2020 à 21:48

Il fallait oser. Le 27 mars dernier, en Inde, une jeune femme a donné naissance à des jumeaux, un garçon et une fille. Originaire de Raipur, dans l'ouest du pays-continent, le couple a décidé de prénommer les enfants "Corona" et "Covid", deux noms qui évoquent l'épidémie, rapporte The Hindu.

"L'accouchement a eu lieu après avoir rencontré plusieurs difficultés et, par conséquent, mon mari et moi voulions rendre la journée mémorable", a expliqué au journal la maman Preeti Verma, 27 ans. Elle n'a pas écarté l'hypothèse de renommer ses enfants plus tard.

L'Inde et ses 1,3 million d'habitants sont confinés depuis le 24 mars dernier. "Comme aucun déplacement de véhicules n'était autorisé sur les routes en raison du confinement, nous avons été arrêtés par la police à divers endroits mais ils nous ont laissés partir après avoir remarqué mon état", a raconté la jeune femme.