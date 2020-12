Coronavirus en Allemagne : Angela Merkel veut durcir les règles

publié le 09/12/2020 à 17:37

L'Allemagne serre la vis face à l'épidémie de la Covid-19. Son pays se trouvant dans une situation comparable à celle de la France, la chancelière allemande Angela Merkel a appelé à de nouvelles restrictions pour lutter contre le coronavirus. Ces derniers jours, quelques 13.000 nouvelles infections quotidiennes sont comptabilisées en Allemagne, où seuls 20% des lits en réanimation sont encore disponibles.

"Jusqu'à Noël, il n'y a plus que 14 jours et nous devons tout faire pour ne pas retomber dans une croissance exponentielle des contaminations" a alerté Angela Merkel devant la chambre des députés, en précisant que "les experts nous disent que durant cette période, nous devons éviter ou réduire tous les contacts qui ne sont pas nécessaires".

"J'en suis désolée du fond du cœur mais si nous ne respectons pas ces recommandations, le prix à payer serait que nous aurions 590 morts par jour et cela n'est pas acceptable", a martelé la chancelière allemande.

En conséquence, Angela Merkel appelle à fermer les commerces non essentiels après Noël et jusqu'au 10 janvier au moins et milite pour l'allongement des vacances scolaires dès le 16 décembre et jusqu'au 10 janvier, à moins que des solutions de cours à distance puissent être organisées.