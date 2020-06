Coronavirus en Allemagne : comment le pays gère-t-il le reconfinement ?

publié le 25/06/2020 à 16:11

En Allemagne, deux arrondissements ont récemment procédé à un reconfinement, après une explosion des cas de contaminations, avec 1.500 personnes testées positives, dans un gigantesque abattoir situé à Gütersloh, dans l'ouest du pays. Au total, 640.000 Allemands ont dû être de nouveau confinés, entre Gütersloh et l'arrondissement voisin de Warendorf.

Cette mesure sanitaire se traduit par une limitation des contacts et l'interdiction de pratiquer des activités en intérieur, comme les salles de sport, bars, cinémas et piscine fermés. Ce reconfinement se tiendra jusqu'au mardi 30 juin, le temps de faire des tests en masse et d'avoir une idée plus précise de la situation, avant de prendre d'autres mesures.

Lors de ce reconfinement, le ministre président du Land demande à la population de se faire tester avant de partir en vacances, qui commencent à la fin de la semaine, ce que les habitants de la région ont donc commencé à faire alors que quatre Länder, dont la Bavière, ont déjà dit qu'ils refuseraient les vacanciers de ces deux arrondissements s'ils n'ont pas fait de test.

L'abattoir industriel surveillé par les autorités

En ce qui concerne le plus grand abattoir industriel d'Europe, là où a été causé ce rebond de l'épidémie de la Covid-19, avec plus de 1.050 contaminés sur les 6.500 salariés et 7.000 personnes placées en quarantaine, plusieurs centaines de policiers sont présents autour des bâtiments concernés pour s'assurer que les gens respectent les consignes. L'entreprise de la firme Tönnies a quant à elle été fermée pour deux semaines.

Une nouvelle propagation n'est, pour l'heure, pas redoutée par les autorités puisque le foyer de contamination est jusque-là limité géographiquement. Il n'y a qu'une trentaine de personnes contaminées en dehors de l'abattoir et la situation peut donc rester sous contrôle.