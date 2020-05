Coronavirus : les tests de diagnostic sanguins désormais remboursés

publié le 29/05/2020 à 20:26

Deux catégories de tests sérologiques de diagnostic biologique de l'infection par le SARS-CoV-2 sont remboursables par l'Assurance maladie depuis jeudi 28 mai, date de publication d'arrêtés publiés au Journal Officiel.

Cependant, conformément à l'avis rendu par la Haute Autorité de Santé, le remboursement ne concerne que les personnes considérées comme "prioritaires", soit "les patient(e)s ayant présenté des symptômes et hospitalisés sans avoir pu être diagnostiqué(e)s à temps par un test RT-PCR dit virologique sur prélèvement naso-pharyngés" et "les patients sans signe de gravité suivis en ville si leur tableau clinique est évocateur et test RT-PCR négatif". Sont aussi prioritaires les soignants asymptomatiques en contact avec des malades et les personnes travaillant dans des structures d'hébergements collectifs, selon le Journal Officiel.

Les tests remboursés seront uniquement ceux qui ont été homologués par le centre national de référence. La liste est disponible sur le site du ministère de la Santé.