Coronavirus en Italie : 700.000 enfants en difficulté alimentaire

L'Italie est le pays le pays européen le plus touché par l'épidémie de coronavirus.

et AFP

publié le 10/05/2020 à 17:50

"Le nombre d'enfants de moins de 15 ans qui ont besoin d'aide pour avoir du lait ou manger est passé à 700.000", indique la Coldiretti, principale organisation agricole d'Italie dans un communiqué publié dimanche 10 mai à l'occasion de la Fête des mères.

La Coldiretti a aussi relevé en avril une hausse des prix à la consommation pour les fruits (+8,4%), les légumes (+5%), le lait (+4,1%) ou encore la charcuterie (+3,4%). Outre la "course aux achats" pour cause de quarantaine, ces hausses des denrées alimentaires sont liées à la fermeture des bars, restaurants et des marchés locaux dans de nombreuses régions.

"La situation critique liée à la pandémie s'est aggravée dans de nombreuses familles en raison de la fermeture des écoles où les cantines étaient l'occasion pour beaucoup de garantir à leurs enfants un repas chaud", ajoute le syndicat agricole.

Le sud de l'Italie est le plus touché

Parmi les nouveaux pauvres figurent "les familles de ceux qui ont perdu leur emploi saisonnier, les petits commerçants ou artisans qui ont dû fermer, les personnes employées clandestinement qui ne bénéficient pas de subventions spéciales ou d'aides publiques et n'ont pas d'économies, ainsi que de nombreux travailleurs temporaires ou ayant des activités occasionnelles", précise la Coldiretti.

Les difficultés sont répandues dans toute la péninsule, mais les régions les plus touchées sont dans le sud, 20% des pauvres se trouvant en Campanie, 14% en Calabre et 11% en Sicile.