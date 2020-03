publié le 21/03/2020 à 00:36

The Resident, Grey's Anatomy, Station 19 et The Good Doctor. Des séries TV diffusées sur la Fox et ABC ont décidé de faire don de leur matériel médical aux hôpitaux et casernes de pompiers pour lutter contre l'épidémie de coronavirus qui sévit partout dans le monde.

"À Station 19, nous avons la chance d'avoir environ 300 des masques N95 tant convoités. Nous les avons donnés à notre caserne de pompiers locale", a déclaré Krista Vernoff, showrunner de la série ainsi que de Grey's Anatomy, selon des propos rapportés par The Wrap. Ces masques ont été donnés à la caserne de l'Ontario, au Canada, et celle de Los Feliz, en Californie.

"Sur le plateau de Grey’s Anatomy, nous avons un stock de blouses et de gants que nous allons également donner. Nous tenons à témoigner de notre immense gratitude envers le personnel médical durant cette période très difficile et en plus de ces dons, nous faisons ce qu’il y a de mieux pour les aider en restant chez nous", a déclaré la showrunneuse dans un communiqué.

Les séries "The Good Doctor" et "The Resident" aussi solidaires

Un porte-parole de la série The Good Doctor, sur ABC, a fait savoir que la série prévoit de donner des masques et d'autres fournitures médicales aux établissements de Vancouver, au Canada. Dans le même temps, la série The Resident a fait don de ces masques, gants et robes à l'hôpital Grady Memorial, à Atlanta, où la série est tournée.

"À toute l’équipe de The Resident, merci pour ce don incroyablement généreux qui vient de votre plateau : blouses, masques, gants, et toutes ces choses nécessaires au personnel médical pour soigner notre communauté en pleine épidémie du Covid-19", a remercié sur Instagram le Dr. Karen Law, rhumatologue dans l'établissement.

Pour rappel, aux États-Unis, la pandémie a contaminé 14.250 personnes et fait état de 205 morts, d'après un dernier bilan de l'AFP ce vendredi. Au total, le nouveau coronavirus a fait au moins 10.316 morts dans le monde depuis son apparition en décembre.