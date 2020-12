Coronavirus aux États-Unis : une Américaine de 102 ans survit deux fois à la maladie

publié le 03/12/2020 à 23:14

"Invincible", dit-elle, c’est comme ça que Joanne Merola s'est dite "soulagée". De fait, sa mère a guéri du coronavirus deux fois alors qu'elle est déjà âgée de 102 ans. Angelina Friedman revient ainsi de deux infections au virus, qui a déjà fait plus de 250.000 victimes aux États-Unis, et de graves problèmes de santé qui auront marqué toute sa vie.

Angelina Friedman, qui vit dans le Comté de Westchester, comté de l'État de New York, est tombée malade une première fois au mois de mars : prise en charge pour une opération mineure, elle est contaminée à l'hôpital, détaille CNN qui a recueilli le témoignage de sa fille.

Isolée et placée en quarantaine pendant une semaine, la malade alterne entre symptômes fiévreux et baisses de température. Alors que son état s’améliore, elle est testée négative un mois plus tard, un premier soulagement. Mais fausse joie. Fin octobre, la mère de Joanne rechute : fièvre, toux, elle retrouve les symptômes de la maladie et fini par être à nouveau diagnostiquée positive le 17 novembre dernier, rapporte le Parisien.

Une hémorragie, une septicémie, un cancer

Un long périple pour une centenaire forgée par une vie "semée d'embûches" : née sur un bateau transportant des migrants italiens vers New York en 1918, Angelina n’a pas connu sa mère, morte en la mettant au monde.

Malgré la pandémie de la grippe espagnole, qui a tué entre 2,5 et 5 % de la population mondiale, elle a survécu au virus avant de connaître de graves problèmes de santé. La vieille dame que l’on décrit "dynamique" a vaincu une hémorragie interne et une septicémie avant de perdre son mari qui mourra du cancer. Elle, à l'inverse, survivra à la tumeur.