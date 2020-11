Ancien ministre de la Ville et du logement, Julien Denormandie a hérité du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation

et AFP

publié le 21/11/2020 à 10:59

Trois jours après la découverte d'un premier foyer en Haute-Corse, un deuxième cas de grippe aviaire a été détecté en France, dans une animalerie des Yvelines. Ce samedi 21 novembre, Julien Denormandie s'est voulu rassurant, déclarant, qu'"il n'y aucun risque de transmission" à l'homme "par voie alimentaire".

"Même si vous entendez ici ou là des foyers de grippe aviaire, il n'y a absolument aucun risque. Il faut continuer à manger du canard, du poulet, des œufs", a lancé le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation au micro de Europe 1. "Ce n'est pas transmissible à l'homme", a-t-il martelé.

Lundi 16 novembre, un premier cas de grippe aviaire avait été détecté en France, dans une animalerie près de Bastia (Haute-Corse). Celle-ci a mené à l’euthanasie d’un élevage d'environ 200 à 300 poules. Trois jours plus tard, un deuxième cas a été signalé dans une animalerie située dans les Yvelines. L'enquête semble établir un lien entre les deux cas à travers un "transport commun" d'animaux, une hypothèse qui reste à confirmer formellement, a-t-on indiqué vendredi au ministère de l'Agriculture.

Des abattages préventifs d'oiseaux

Les services de l'État enquêtent pour trouver d'autres destinataires éventuels de ce transport, dont l'origine n'est pas encore établie. L'Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses), qui confirme les foyers, a établi de son côté que le type de virus, de souche H5N8, "est le même, en Corse et dans les Yvelines", selon la même source.

Tous les oiseaux ont été euthanasiés et des zones de protection et de surveillance ont été mises en place autour des foyers, avait annoncé jeudi le ministère. En Corse, des abattages préventifs d'oiseaux ont été réalisés dans des basses-cours en raison de liens épidémiologiques établis avec le premier foyer identifié et donc de suspicions fortes de contamination.