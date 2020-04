publié le 08/04/2020 à 07:40

Plus de 12.000 morts aux États-Unis depuis le début de l'épidémie du coronavirus. Plus de 4.000 rien qu'à New York. Il y a une tendance qui se distingue : ce sont les Américains noirs qui sont les plus contaminés et qui meurent le plus.

Le président Trump s'en est inquiété lors de son dernier point presse quotidien. On avait entendu ces derniers jours des témoignages de soignants en ce sens à New York. Mais les autorités locales ne communiquent pas encore de statistiques ethniques sur le sujet.

En revanche, dans les états et villes qui le font, les chiffres sont alarmants. À Chicago, troisième ville du pays, c'est la maire, qui elle-même est noire, qui alerte : les Noirs représentent plus de la moitié des cas positifs et près des trois quarts des décès, alors qu'ils représentent moins d'un tiers des habitants de la ville.

Le système de santé en cause ?

Dans le Michigan, la ville de Détroit est très touchée. Les Noirs y représentent 40% des morts alors qu'ils sont moins de 15% de la population. En Louisiane, c'est 70% des morts pour un tiers de la population. On constate la même tendance dans d'autres états qui sont, pour l'instant, moins touchés. Plus précisément où la propagation du virus accélère seulement maintenant, notamment dans les deux états de Caroline, où il y a une forte population noire.

Comment cela s'explique ? Pas par des raisons biologiques ou génétiques. Les explications sont évidentes pour ceux qui s'intéressent, même de loin, à la santé publique ici. Les Américains noirs sont en moyenne plus pauvres, habitent des logements plus petits, dans des immeubles, et prennent plus les transports en commun. Souvent plus longtemps d'ailleurs parce qu'ils habitent plus loin. Ils ont aussi moins le luxe de télétravailler et continuent donc à sortir tous les jours.

Les Noirs sont particulièrement nombreux parmi ceux qui ont une mauvaise voire pas du tout d'assurance santé. Ils sont donc plus susceptibles de développer des pathologies qui sont moins souvent détectées et traitées. Davantage de surpoids et d'obésité. Tout est lié.

Les inégalités existantes mises en lumière

Les Américains noirs ont déjà une espérance de vie plus faibles que les Américains blancs, et ils entrent aussi plus jeunes visiblement dans l'âge particulièrement à risque pour le Covid-19.

Le "Surgeon General", qui est un peu l'équivalent du directeur de la Santé, en tout cas le porte-parole pour les questions de santé de l’administration Trump, qui lui-même est un homme noir, adresse désormais des messages spécifiques à la communauté africaine-américaine. C'est très inquiétant pour ce qui arrive maintenant.

Parmi les états qui ont tardé à mettre en place de mesures de précaution, il y a beaucoup d'États du sud, où il y a la plus grande proportion de Noirs, de pauvres et d'obèses. Si ça continue comme ça, ça va être totalement désastreux. Ce maudit virus met en lumière les inégalités qui fracturent déjà la communauté américaine. Ça concerne aussi, dans une moindre mesure, les Hispaniques.