publié le 08/04/2020 à 00:05

Mi-mars, le secrétariat au trésor annonçait que chaque Américain recevrait un chèque de la part de l'État, afin de relancer la consommation et donc l'économie : 1.200 dollars pour ceux qui gagnent moins de 75.000 dollars par an, 2.400 pour les couples mariés gagnant moins de 150.000 par an, auxquels s’ajoutent 500 dollars par enfant.

"Les Américains qui ont donné leurs coordonnées bancaires à l’IRS (le fisc américain) recevront leurs fonds dans les deux semaines", assurait le 2 avril le secrétaire d’État au Trésor, Steven Mnuchin.

Mais dans les faits, ces transferts de fond se révèlent plus compliqués que prévu, notamment pour les nombreux Américains qui n'ont pas transmis leurs coordonnées bancaires au fisc. Pour ceux là, la distribution d'argent pourrait bien être repoussée à septembre, a annoncé le Washington Post.

2.000 milliards de dollars pour relancer l'économie

Cette distribution d'argent, surnommée "monnaie helicoptère", comme si l'État larguait des billets à la population, doit permettre à l'économie américaine de faire face à la pandémie de Covid-19, dans le cadre d'un plan de relance monétaire de 2.000 milliards de dollars, décidé par l'administration Trump et validé par le Sénat.

Des spécialistes appellent l'Union européenne à faire de même, par la biais de sa Banque centrale, qui n'a pour le moment mis aucune mesure de ce genre sur le tapis. Économiste à l'université Paris-I, Jézabel Couppey-Soubeyran appelait dès janvier à "verser à chaque citoyen de la zone euro entre 120 et 140 euros de monnaie centrale numérique, sur un compte ouvert pour chacun auprès de la Banque centrale européenne".