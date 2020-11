Coronavirus aux États-Unis : faut-il sacrifier Thanksgiving ?

publié le 24/11/2020 à 07:15

Thanksgiving, c'est un peu le Noël des adultes aux États-Unis, une fête qui rassemble à la fois la famille et les amis autour de la fameuse dinde. Mais comment peut-on célébrer cet événement, vieux de quatre siècles, alors que près de 260.000 personnes sont déjà décédées du Covid-19 ? Selon les projections, si les fêtes de fin d'année ne s'adaptent pas aux conditions sanitaires, on risque même d'atteindre au printemps le demi millions de morts.

Alors va-t-on devoir sacrifier Thanksgiving ? C'est la question qui préoccupe une grande partie des Américains, au point que l'actualité politique est suspendue au profit des interrogations liées à la gestion des fêtes en temps de pandémie.

Cette question en est devenue politique : des États prennent des mesures pour dissuader les Américains. Dans l'Oregon par exemple, on risque la prison si l'on est plus de six personnes autour du repas. Dans d'autres États, comme à New York, on en appelle à la liberté individuelle et certains shérifs refusent de verbaliser les gens durant cette période.

Pour le "Monsieur Coronavirus" américain, le Dr. Fauci, il serait plus raisonnable de s'en tenir à une fête avec les proches avec qui l'on vit. "Cette année, ma femme et moi dinerons tous les deux, et l'on fera un Zoom avec les enfants, a déclaré le très respecté immunologue américain. Je ne dis pas que tout le monde doit le faire, mais au moins que vous pensiez aux risques que vous prenez."

Un an après le début de l'épidémie, on sait que les déplacements de populations augmentent le risque de propagation du virus. On estime en effet que l'épidémie a commencé à se propager quand 5 millions de Chinois se sont déplacés pour célébrer le Nouvel An. Aux États-Unis, environ 50 millions de personnes s'apprêtent à voyager pour Thanksgiving.

