publié le 22/11/2018 à 06:29

Une grosse dinde, la famille, les amis, et une bonne tablée bien remplie. Voilà le décor planté chaque quatrième jeudi du mois de novembre aux États-Unis, à l'occasion de la traditionnelle fête de Thanksgiving chez une grande partie des Américains.



Cette tradition, l'Europe l'a découverte à travers les séries télévisées comme Friends, Desperate Housewives, Gossip Girl, ou encore Dexter. Se retrouver autour d'un bon repas mais pas n'importe lequel : la dinde est obligatoire !

Tous les ans, le président américain gracie d'ailleurs une dinde lors d'une cérémonie officielle. Cette année, Donald Trump n'a pas dérogé à la règle et a gracié l'animal devant ses petits-enfants à la Maison Blanche.

Ce jeudi 22 novembre, environ 45 millions de dindes ne seront, elles, pas épargnées et seront consommées pendant le dîner, selon un article de La Croix.

Une fête pour dire "merci"

Avant qu'elle ne devienne un festin de viande et de pommes de terre écrasées, Thanksgiving était une fête plutôt religieuse à base de prières et de jeûnes. Le tout premier a lieu en 1620, quand les colons britanniques ont accosté à bord de Mayflower à Plymouth, dans l'actuel Massachusetts.



Ils étaient reconnaissants auprès de Dieu de leur survie, beaucoup étant morts de la "maladie des marins", le scorbut. Mais aussi auprès des autochtones amérindiens. Deux d'entre eux sont venus leur apporter des vivres, dont des dindes sauvages, et leur ont appris à subvenir à leur besoin en cultivant du maïs, pêcher et chasser.



L'année d'après, pour célébrer la première récolte, les colons ont invité les Amérindiens à partager leur repas. Trois jours "d'action de grâce" sont organisés, ce qui se traduit littéralement par "Thanksgiving".



Siècle après siècle, elle s'étend un peu partout dans le pays. D'abord en 1671, à Charlestown, pour le premier Thanksgiving décrété par une administration publique. Puis, en 1789, George Washington transforme officiellement cette tradition en fête nationale, explique le site des archives nationales américaines. La date du 4e jeudi du mois est décidée par Abraham Lincoln en 1863. Enfin, depuis 1941, cette journée est un jour férié aux États-Unis.