Coronavirus : à New York, un hôpital de campagne s'installe dans Central Park

À New York, un hôpital de campagne s'installe dans Central Park pour lutter contre la pandémie de coronavirus, le 29 mars 2020

publié le 30/03/2020 à 13:19

Comme en temps de guerre, des hôpitaux de campagne se multiplient partout dans le monde pour faire face à la progression du coronavirus et désengorger les centres hospitaliers. À New York, des tentes pour accueillir des patients contaminés se sont installées dans Central Park, en face de l’un des hôpitaux du groupe Mount Sinai, dans le quartier d’East Harlem.

L'association à but non-lucratif évangélique Samaritan’s Purse a dépêché sur place une structure temporaire pouvant recevoir jusqu'à 68 malades. “Nous espérons être opérationnels d’ici 48 heures et prêts à accueillir des patients”, détaille le Dr Elliott Tenpenny, coordinateur de l’équipe soignante.

“Nous sommes là au nom de Jésus, mais nous offrons notre aide à tout le monde sans distinction, pour peu qu’ils en aient besoin”, explique-t-il. Samaritan’s Purse, basée en Caroline du Nord, a déjà installé une structure similaire dans le nord de l’Italie, à Crémone, pour accueillir des patients, détaille le Docteur.

> Samaritan’s Purse vient en aide aux hôpitaux de New York Crédit Image : Samaritan’s Purse |

Cette nouvelle installation "disposera des équipements et du personnel nécessaires à l’accueil de malades du coronavirus" contrairement à d'autres structures dans la région de New York, explique le HuffPost.

En effet, les moyens médicaux manquent cruellement alors que l'État de New York détient le plus lourd bilan sur le sol américain : le gouverneur Cuomo a annoncé, dimanche 29 mars, 59.513 cas de contamination et 965 victimes.