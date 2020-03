Coronavirus : Trump renonce à placer l'État de New York en quarantaine

publié le 29/03/2020 à 07:23

Le président américain Donald Trump a annoncé samedi 28 mars qu'il renonçait finalement à placer en quarantaine les États de New York, du New Jersey et du Connecticut, après avoir évoqué cette possibilité plus tôt dans la journée et causé l'émoi dans la région.

Le chef de l'État a indiqué qu'il avait demandé au Centre de contrôle des maladies (CDC), autorité de santé nationale, de diffuser un avis "ferme" dissuadant les déplacements pour entrer ou sortir de ces États, sans pour autant fermer leurs frontières.

En milieu de journée, il avait évoqué la possibilité de placer en quarantaine l'État de New York, tout en restant évasif sur la portée exacte de cette mesure. La première puissance mondiale, qui est frappée de plein fouet par le Covid-19, compte désormais plus de 120.000 cas confirmés et 2.100 morts, dont 672 pour la seule ville de New York.

"Certains aimeraient que (l'État de) New York soit placé en quarantaine parce que c'est un point chaud", avait déclaré Donald Trump au moment de quitter la Maison-Blanche. L'État de New York est de loin le plus touché par le coronavirus aux Etats-Unis, avec 52.318 cas et 728 décès. Un peu plus tard, le milliardaire républicain avait assuré qu'une telle mesure n'aurait "aucun impact" sur les échanges commerciaux entre les États concernés et le reste du pays. "Cela serait pour une courte période", avait-il encore dit, assurant qu'il entretenait un très bon dialogue avec le gouverneur de l'État de New York, Andrew Cuomo.