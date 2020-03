et AFP

publié le 21/03/2020 à 18:24

L'Italie a enregistré un terrible record de décès à cause du coronavirus. Ces dernières 24 heures, 793 malades sont morts du covid-19, la majorité en Lombardie, portant le bilan total à 4.825 personnes tuées en seulement un mois.

Les autorités italiennes ont annoncé 6.557 nouveaux cas positifs, un autre record inquiétant. La région de Milan, la Lombardie (nord), où les services de santé sont débordés, a enregistré la grande majorité des décès (546) et la moitié des nouveaux cas.

Les autorités lombardes ont demandé au chef du gouvernement Giuseppe Conte de prendre des "mesures plus coercitives", d'imposer de "nouvelles restrictions", plus sévères que l'interdiction de rassemblement et les strictes limitations des déplacements en vigueur depuis le 10 mars.

Paolo Grimoldi, qui est député de la Lombardie (Ligue, extrême droite), a aussi demandé que "le gouvernement intervienne immédiatement (...) pour tout arrêter en Lombardie".

La pandémie de coronavirus a fait plus de 12.000 morts dans le monde, la majorité en Europe (7.199), le pays le plus durement touché étant l'Italie. La Chine reste deuxième. Ce samedi, l'Iran a annoncé un nouveau bilan de 1.556 décès.