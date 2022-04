Corée du Nord : qui pourrait succéder à Kim Jong-un en cas d'accident ?

Il est, depuis la mort de son père, le "dirigeant suprême" et désigné du pays le plus fermé au monde : la Corée du Nord. Le 28 décembre 2011, le jour des funérailles de Kim Jong-Il, foudroyé d'une attaque cardiaque quelques jours plus tôt, le monde entier découvre Kim Jong-Un, son fils, la main posée sur le corbillard. Il n'a alors que 27 ans, mais devient d'ores et déjà le plus jeune chef d'Etat du monde.

Aujourd'hui âgé de 38 ans, Kim Jong-Un dirige depuis plus de 10 ans la Corée du Nord d'une main ferme. Propagande dès le plus jeune âge, défilés militaires outranciers, informations extérieures cachées ou filtrées au maximum... La Corée du Nord vit repliée sur elle-même, n'ayant que pour seul guide leur chef suprême. Un homme que la population doit respecter, aduler... Un véritable culte de la personnalité. Mais comme l'accident survenu à son père en 2011, qu'adviendrait-il de la succession du pays si Kim Jong-Un venait à mourir brutalement ?

Si la dynastie familiale reste bien entendue privilégiée dans le pays, la personne en charge de sa succession ne semble pas encore bien décidée et le mystère plane toujours. "Il y a une véritable incertitude sur ce qu'il se passerait s'il y avait un accident demain", affirme Antoine Bondaz, directeur de programme Corée à la Fondation pour la recherche stratégique, et invité de Flavie Flament dans Jour J ce 26 avril.

Sa sœur, ou ses enfants cachés pour lui succéder ?

"Certains affirment que Kim Yo-Jong, sa petite sœur, pourrait prendre la succession. Elle est directrice du pôle en charge de la propagande du régime. Si on suit un régime purement dynastique, elle pourrait potentiellement prendre la relève, continue-t-il sur RTL. Mais c'est une femme, elle est extrêmement jeune et n'a jamais été présentée comme la successeur de son frère".

Autre possibilité alors, l'un de ses enfants. Mais à l'heure actuelle, personne ne connaît les identités de ces derniers, leur nombre exact et encore moins leurs âges. "Des services de renseignement évoquent jusqu'à 3 enfants. (...) Ce qui est sûr, c'est que le régime veut les protéger, et espère que ses enfants puissent être plus âgés s'il arrive quelque chose à Kim Jong-Un, poursuit Antoine Bondaz.

Pour autant, si la succession du leader Nord-Coréen reste floue, la politique du pays, elle, ne semble être amenée à évoluer. A l’occasion d’un nouveau défilé militaire tenu à Pyongyang il y a quelques jours, Kim Jong-Un annonce vouloir "renforcer" l'arsenal nucléaire du pays, "en vue d’un contexte politique et militaire turbulent et des différentes crises à venir".