Crédit : AFP PHOTO/KCNA VIA KNS"

La Corée du Nord veut rapidement accélérer le développement de son arsenal nucléaire. C'est ce qu'a annoncé son dirigeant Kim Jong Un, lors d'une parade militaire géante à Pyongyang. Vêtu d'un uniforme militaire blanc, le leader nord-coréen a assisté à un défilé de chars, de lance-roquettes et de ses plus gros missiles balistiques intercontinentaux dans le cadre du 90e anniversaire de l'Armée populaire révolutionnaire de Corée.

"Nous continuerons à prendre des mesures pour renforcer et développer les capacités nucléaires de notre nation à un rythme accéléré", a lancé Kim Jong Un. "Les armes nucléaires, symbole de notre force nationale et au centre de notre puissance militaire, doivent être renforcées en termes de qualité et de portée", a-t-il encore déclaré. Le leader nord-coréen a aussi averti qu'il pourrait utiliser son arsenal nucléaire si les "intérêts fondamentaux" de la Corée du Nord se trouvaient menacés.

En dépit de sévères sanctions internationales, la Corée du Nord redouble d'efforts pour moderniser son armée. Depuis le début de l'année, elle a testé des armes interdites et des analystes redoutent une possible reprise de ses essais nucléaires. Les nombreux pourparlers diplomatiques visant à convaincre le dirigeant d'y renoncer sont au point mort depuis l'échec, en 2019, d'une rencontre entre Kim Jong Un et le président américain de l'époque Donald Trump.