publié le 09/06/2021 à 19:10

Kim Jong-un est-il gravement malade ? Après une récente apparition publique où le dirigeant nord-coréen est apparu considérablement amaigri, les rumeurs se multiplient concernant son état de santé. Et pour cause, les images de l'événement, diffusées et commentées à la télévision nord-coréenne, le montrent avec le visage plus fin et la silhouette moins lourde.

Comme le rapporte le site américain consacré à l'actualité nord-coréenne NK News, qui évoque "une perte de poids significative", Kim-Jong un aurait perdu plusieurs dizaines de kilos. Selon les services de renseignements sud-coréens, Kim Jong-un aurait pesé jusqu'à 140 kilos après avoir pris en moyenne 6 kilos par an depuis son arrivée au pouvoir, en 2011.

Si les spéculations sur son état de santé vont bon train, c'est également en raison de son hygiène de vie, qui est réputée comme étant loin d'être irréprochable. Kim Jong-un est en effet un fumeur très régulier et pratique très peu de sport.

Interrogé par NK News, Mike Brodka, officier du renseignement américain en Corée du Sud, estime que cette apparente perte de poids peut également être liée "à un changement de mode de vie". "Mais cela soulève suffisamment de questions sérieuses pour que nous devions prêter attention aux événements des deux prochains mois", précise-t-il cependant.