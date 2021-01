Corée du Nord : que pèse vraiment l'armée de Kim Jong-Un ?

publié le 09/01/2021 à 08:20

Dans un rapport présenté au congrès du Parti des travailleurs, réuni à Pyongyang, le leader nord-coréen s'est engagé à placer "les capacités de défense de l'Etat à un niveau bien supérieur, et à fixer des buts à atteindre pour réaliser cela", rapporte l'agence officielle nord-coréenne KCNA, ce mercredi 6 janvier.

Mais si Pyongyang montre régulièrement ses muscles et menace ses ennemis déclarés de frappes militaires, il est souvent difficile d'évaluer la réalité de la menace de ce régime opaque et totalitaire.

Si on s'en tient aux données rapportées par l'armée américaine, la Corée du Nord disposerait d'un arsenal très important. Les militaires américains estiment en effet que Pyongyang a entre ses mains entre une vingtaine et une soixantaine d'armes nucléaires et pourrait même en avoir une centaine cette année.

Des images inquiétantes

KCNA n'a néanmoins fait aucune référence à l'arme nucléaire, et n'a pas précisé la nature des buts à atteindre en matière de défense. Mais à en croire Ahn Chan-il, un transfuge nord-coréen devenu chercheur à l'Institut mondial pour les études nord-coréennes, basé à Séoul, le message de Kim Jong Un est limpide. "Cela signifie que le Nord va renforcer ses capacités nucléaires", affirme-t-il à l'AFP. En 2021, Kim Jong-un semblerait mettre les bouchées doubles pour faire de son pays une véritable puissance nucléaire.

Lors d'une parade militaire en octobre, le régime a exhibé un missile qui selon les experts était le missile intercontinental le plus énorme jamais vu. Depuis, des images satellites ont montré "l'intensification de préparatifs pour une parade".

Un arsenal chimique

Sur le plan des armes chimiques et biologiques détenues par la Corée du Nord, l'armée américaine est plus inquiète. Kim Jong-Un serait à la tête du troisième stock mondial d'armes chimiques, derrière les Etats-Unis et la Russie, selon le rapport de l'armée américaine.

Pyongyang, qui n'a pas signé la Convention sur l'interdiction des armes chimiques (CIAC), aurait ainsi la main sur 2.500 à 5.000 tonnes d'armes de ce type utilisant une vingtaine d'agents chimiques parmi lesquels se trouverait de l'anthrax, du VX (un poison du système nerveux), mais aussi les germes de la fièvre jaune, de la variole et de la fièvre hémorragique virale. Rappelons qu'un seul kilo d'anthrax peut permettre de tuer environ 50.000 personnes, affirme encore les auteurs du rapport de l'armée américaine.